Erzincan’da park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kent merkezindeki 13 Şubat Caddesi’nde park halindeki 34 SAV 98 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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