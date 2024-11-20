Erzincan'da park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Erzincan'da park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Erzincan’da park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kent merkezindeki 13 Şubat Caddesi’nde park halindeki 34 SAV 98 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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