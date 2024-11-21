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        Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

        Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:08
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        Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
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        Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

        B.K'nin (35) kullandığı 25 AAT 706 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisindeki köprüden geçtiği sırada demir korkuluklara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün eşi Hatice K'nin (34) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ile çocukları O.K.K (4) ve Ş.K. (1) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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