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        Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzincan'da kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:30 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:30
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        Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Erzincan'da kar etkili oldu.

        Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında öğlen saatlerinde başlayan kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

        Yoğun tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç geçişlerine kapatıldı.

        Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ekipleri, bölgeden araçların geçişine izin vermiyor.

        Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Erzincan-Sivas kara yolunda bekletilen sürücülerden İzmir'e giden Yasin Yurdakul, AA muhabirine, "Erzincan'dan geliyoruz. Sivas, Ankara üzeri İzmir'e gideceğiz. Trafik polisleri sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. İleride yol kapanmış o yüzden bekliyoruz." dedi.

        Sürücülerden İlhan Kürekçi de Çorum'a seyahat ettiklerini ancak kar ile tipi nedeniyle yolun kapandığını ve ulaşımın devam etmesi için ekiplerin çalışmalarının bitmesini beklediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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