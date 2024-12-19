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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:47
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Erzincan13 Şubat

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Azem Zorlu

        Anagold 24Erzincanspor: Yunus Emre Kırdal, Arif Emre Eren, Erol Akdağ (Dk. 60 Salih Emin Sebetci), Muhammet Özkal, Doğukan Tuzcu, Eralp Aydın, İrfan Akgün (Dk. 60 Arda Araz), Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 60 Hüsamettin Tut), Şamil Başaran, Yasin Dülger, Ali Sefer

        Ahlatcı Çorum FK: Mahmut Eren Güler, Mustafa Yalçınkaya, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 89 Burak Kılıçoğlu), Taha İbrahim Rençber, Atila Turan, Atakan Cangöz (Dk. 64 Suat Kaya), Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse, Tunahan Ergül (Dk. 46 Amar Catic), Ozan Sol (Dk. 46 Eren Karadağ), Kabongo Kassongo

        Goller: Dk. 3 ve 51 Ahmethan Köse, Dk. 49 ve 90+5 Eren Karadağ, Dk. 59 Mustafa Yalçınkaya, Dk. 84 Suat Kaya (Penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 68 Yasin Dülger, Dk. 69 ve 75 Şamil Başaran, Dk. 86 Salih Emin Sebetci (Anagold 24Erzincanspor),

        Kırmızı Kartlar: Dk. 90 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90 Muhammet Özkal (Anagold 24 Erzincanspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 66 Salih Emin Sebetci, Dk. 90 Eralp Aydın (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 90 Atakan Akkaynak (Yedek kulübesinde) (Ahlatcı Çorum FK)

        ERZİNCAN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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