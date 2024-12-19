Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Goller: Dk. 3 ve 51 Ahmethan Köse, Dk. 49 ve 90+5 Eren Karadağ, Dk. 59 Mustafa Yalçınkaya, Dk. 84 Suat Kaya (Penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 68 Yasin Dülger, Dk. 69 ve 75 Şamil Başaran, Dk. 86 Salih Emin Sebetci (Anagold 24Erzincanspor),

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.