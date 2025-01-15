Erzincan'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Erzincan'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Murat Karaaslan'ın (53) kullandığı 24 ABT 543 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Oktay S. idaresindeki 06 DVG 519 plakalı kamyonete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Murat Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Oktay S'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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