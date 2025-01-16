Erzincan'da özel harekat polisleri terör operasyonu tatbikatı yaptı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör operasyonu tatbikatı gerçekleştirdi.

Kentte görevli özel harekat polisleri, her daim göreve hazır olmak için belirli aralıklarla eğitim ve tatbikatlar düzenliyor.

Polis ekipleri, bu kapsamda Kurutilek mevkisinde bulunan atış alanında, meskun mahal ve arazide karşılaşabilecekleri olası senaryolar üzerinde terör operasyonu tatbikatı yaptı.

İlk olarak harita üzerinde operasyon düzenlenecek noktaları inceleyip plan yapan ekipler, daha sonra tam teçhizatlı şekilde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edildi.

Zırhlı araçların atış desteği verdiği tatbikatta, hakim bir tepeye keskin nişancı da konuşlandırıldı.

Özel harekat polislerinin patlayıcı tuzaklarını da imha edip terörist unsurları etkisiz hale getirdiği tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Tatbikat sonunda polisler, Keşiş Dağları'nda bulunan dev Atatürk portresinin üst tarafında Türk bayrağı açtı.

Özel harekat polislerinin nefes kesen tatbikat görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.