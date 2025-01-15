Erzincan'da sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Mehmet Murat Karaaslan'ın (53) kullandığı 24 ABT 543 plakalı otomobil, dün, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Oktay S. idaresindeki 06 DVG 519 plakalı kamyonete çarpmış, kazada, sürücü Karaaslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, diğer sürücü de yaralanmıştı.

Görüntüde, sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonete otomobilin arkadan çarpması ve kamyonetin yanında bulunan bir kişinin savrulma anı yer alıyor.

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