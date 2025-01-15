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        Erzincan'da sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Erzincan'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:42 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:42
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        Erzincan'da sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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        Erzincan'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta dün yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonete otomobilin arkadan çarpması ve kamyonetin yanında bulunan bir kişinin savrulma anı yer alıyor.

        Mehmet Murat Karaaslan'ın (53) kullandığı 24 ABT 543 plakalı otomobil, dün, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Oktay S. idaresindeki 06 DVG 519 plakalı kamyonete çarpmış, kazada, sürücü Karaaslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, diğer sürücü de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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