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        Erzincan'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzincan'da yolcu otobüsünde eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:19
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        Erzincan'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da yolcu otobüsünde eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bölgeler arası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda, Erzincan-Erzurum Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde dedektör köpek "Naz" ile arama yaptı.

        Köpeğin tepki vermesi üzerine İ.P'nin eşyaları arasında 7 parça halinde 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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