Erzincan'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Erzincan'da yolcu otobüsünde eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bölgeler arası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, Erzincan-Erzurum Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde dedektör köpek "Naz" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine İ.P'nin eşyaları arasında 7 parça halinde 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.