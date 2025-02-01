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        Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:59
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        Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        R.T. (63) idaresindeki 38 RS 775 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.T. (29), H.T. (52) ve P.T. (29), sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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