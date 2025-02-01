Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
R.T. (63) idaresindeki 38 RS 775 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.T. (29), H.T. (52) ve P.T. (29), sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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