        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Erzincan'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:38
        Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı adına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası Cami-i Kebir önünde toplandı.

        Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Ali Ersu, Gazze'de yaşamın normalleşme değil hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünü söyledi.

        Uluslararası hukukun güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmaması gerektiğini ifade eden Ersu, şunları kaydetti:

        "İnsan hakları söylemi yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusuysa, burada yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda uluslararası düzenin itibar kaybı yaşanmaktadır."

        Ersu, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için de vatandaşlara çağrıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

