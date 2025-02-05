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        Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen kar yağışı başladı

        Meteorolojinin uyarısıyla kar beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde, yağış etkili olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:32
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen kar yağışı başladı
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        Meteorolojinin uyarısıyla kar beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde, yağış etkili olmaya başladı.

        Erzincan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

        Polis ekipleri ise güzergahı kullanacak araç sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

        Kentte geceden başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ve belediye ekipleri, beyaza bürünen kentteki sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

        Göle ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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