Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen kar yağışı başladı

Göle ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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