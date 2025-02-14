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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:35
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, F.U.C, Ö.K, R.B.C. ve S.S. gözaltına alındı.

        Şüphe üzerine hastaneye götürülen S.S'nin çekilen tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi.

        S.S'nin yuttuğu 21,39 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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