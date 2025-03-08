Erzincan'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Erzincan'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte huzur ve güvenliğini koruma hususunda emniyet ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yaptığını belirtti.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen 39 terör operasyonunda 3 şüphelinin tutuklandığını anlatan Aydoğdu, asayiş kapsamında yapılan faaliyetlerde, şubatta 166 olay meydana geldiğini, tüm olayların aydınlatılmasıyla aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.

Aydoğdu, şubatta mal varlığına karşı 9 olay meydana geldiği, 2024 ve 2025 yılları şubat aylarında otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile yağma suçlarının olmadığı bilgisini paylaştı.

Geçen ay içerisinde 47 firari hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu imal ve ticareti suçu kapsamında 4 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda 4 kişi tutuklanmıştır. İnsanlarımızı, özellikle de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumak için bizler, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm birimlerimizle ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte ilimizin her noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz."

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan siber devriyelerde 30’u asayiş, 14’ü terör, 12’si güvenlik, 58’i siber ve 36’sı da diğer suçlar olmak üzere, suç unsuru tespit edilen 150 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Aydoğdu, kentte "Geçici Koruma Altındaki" Suriyeli uyruklu kişi sayısının 112 olduğunu dile getirdi.

Aydoğdu, öte yandan, geçen aylarda çocuklara ve gençlere spor yapabilecekleri modern alanlar sunmak, farklı sportif branşlarda kurslar vererek yetenekli oldukları spor branşlarında ilerlemeleri ve bedenen gelişmeleri sağlamak amacıyla Valilik tarafından hayata geçilen “Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi” ile faaliyetlerine başlayan 11 spor kulübünde bin 56 öğrenciye ulaştıklarını aktardı.