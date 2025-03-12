Futsal: 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Slovakya'ya 8-4 mağlup oldu.
A Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Slovakya'ya 8-4 mağlup oldu.
Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 4-4 bitti.
Maçın ikinci yarısında Merek Sevcik, Tomas Drahovsky, Sebastian Baco ve Filip Marton'un golleriyle Slovakya salondan 8-4 galip ayrıldı.
A Milli Futsal Takımı'nın golleri Patrik Zatovic (2) (Kendi kalesine), Ege Bilim ve Melih Kaan Özkul'dan geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.