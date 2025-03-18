İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından yargılanmasına ikinci gün devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve müşteki yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya, firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise katılmadı.

İkinci gün devam edilen duruşmada, müşteki avukatının davada bilirkişi uzmanının hazır bulunması talebini, savcı kabul etmedi. Mahkeme heyeti de bilirkişilerinin hazır bulunması talebini reddederek, bilirkişilere sorulacak soruların hazır edilerek mahkeme aracılığıyla sorulmasına karar verdi.

Maden şirketinin kıdemli geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender, savunmasında, kazada hayatını kaybeden 9 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diledi.

Bilirkişi raporlarına göre asli kusurlu olduğu için tutuklu olduğunu ancak asli kusurlu olup da tutuksuz yargılananların olduğunu ifade eden Kalender, "Olay gününden 12 gün önce izinliydim. O gün yasal olarak olay yerine gitmeme hakkım vardı ama gittim. Yığın liçiyle ilgili görevim yoktu. Anagold'da zincirin son halkası olduğum için kim beni suçlayabilirdi. Adalete sığınıyorum." diye konuştu.

- "Olay yerine cihazlar zamanında alınamadı"

Kazanın, proje tasarımından ve uygulama hatalarından kaynaklı olduğunu, bunun da alanında uzman bilirkişiler tarafından son hazırlanan raporlarla belirlendiğini aktaran Kalender, şunları kaydetti:

"Yığın liçin tasarımlarında hiçbir alakası olmayan benim suçsuz olmam gerekiyordu. Bizim yığın liç proje tasarımda dahilimiz yoktur. Jeoradar cihazı asıl heyelan alanına yönelik olmadığı için tespitte bulunamadı. Olması gereken iki radar cihazı olaydan sonra getirtildi. Olay yerine cihazlar zamanında alınamadı. Olaydan sonra bazı cihazlar getirtildi. Mevcutta olan jeoradar cihazı yeterli değildi. Olay günü uyarı yapmasam, o gün sahada bulunan en az 50 kişi hayatını kaybedecekti. Tüm uyarılarım dikkate alınmasına rağmen suçlanıyorum. Bu insanlar benim hatalarım yüzünden hayatını kaybetmedi."