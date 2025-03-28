Erzincan'da okul bahçesinde kurulan serada öğrenciler organik sebze üretiyor

Erzincan’da bir okulda kurulan seradan kışlık sebze hasadı yapıldı.

Demirkent TOKİ İlkokulunda "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Okuldaki Çiftlik Projesi" ile öğrencilerin tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında duyarlılığı amaçlanıyor.

Proje kapsamında, okul bahçesine bulunan serada kış döneminde maydanoz, roka, taze soğan yetiştirmeyi başaran öğrenciler, öğretmenleri ile ürünlerin hasadını yaptı.

Serada mevsimine göre organik ürünler yetiştiren öğrenciler, hem üretimi öğreniyor hem de uygulamalı tarım eğitimi alıyor.