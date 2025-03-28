Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da okul bahçesinde kurulan serada öğrenciler organik sebze üretiyor

        Erzincan'da bir okulda kurulan seradan kışlık sebze hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da okul bahçesinde kurulan serada öğrenciler organik sebze üretiyor
        ABONE OL

        Erzincan’da bir okulda kurulan seradan kışlık sebze hasadı yapıldı.

        Demirkent TOKİ İlkokulunda "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Okuldaki Çiftlik Projesi" ile öğrencilerin tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında duyarlılığı amaçlanıyor.

        Proje kapsamında, okul bahçesine bulunan serada kış döneminde maydanoz, roka, taze soğan yetiştirmeyi başaran öğrenciler, öğretmenleri ile ürünlerin hasadını yaptı.

        Serada mevsimine göre organik ürünler yetiştiren öğrenciler, hem üretimi öğreniyor hem de uygulamalı tarım eğitimi alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi
        Erzincan'da çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi
        Erzincan'da iftarda tandır ekmeği, sahurda keteden vazgeçilmiyor
        Erzincan'da iftarda tandır ekmeği, sahurda keteden vazgeçilmiyor
        Toprak güveçte pişirilen Erzincan'ın tescilli kadayıf tatlısı bayram için h...
        Toprak güveçte pişirilen Erzincan'ın tescilli kadayıf tatlısı bayram için h...
        Köyün müdavimi leylekler
        Köyün müdavimi leylekler
        Erzincan'da "190 Fetva Hattı"nda ramazan yoğunluğu
        Erzincan'da "190 Fetva Hattı"nda ramazan yoğunluğu
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı