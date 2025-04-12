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        Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da yolcu otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 02:12 Güncelleme: 12.04.2025 - 02:17
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        Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
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        Erzincan'da yolcu otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.A. (39) ve A.K. (21) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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