Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erzincan'da yolcu otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.A. (39) ve A.K. (21) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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