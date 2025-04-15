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        Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:55
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        Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 DY 054 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'nda A.Y. idaresindeki 06 FS 8374 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Y.K, G.K. ve T.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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