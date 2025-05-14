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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:18
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda F.M.C. ve Y.A'yı takibe alan ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, uyuşturucu maddeyi satan şüphelinin B.D. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan F.M.C. ve Y.A. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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