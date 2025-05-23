Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Büyük bir gayretle çalışıyoruz, Karadeniz'in derinliklerinden Gabar'ın dağlarına kadar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefimiz var." dedi.

Bakan Bayraktar, bazı programları dolayısıyla geldiği Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu ile makamında bir süre görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cuma namazını Terzibaba Camisi'nde kılan Bayraktar, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Alpay Kabadayı ve partililerle görüştü.

Bakan Bayraktar, parti binasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 23 yılda çok büyük bir gelişme kaydettiğini ve büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geldiğini ve bunun çok büyük bir atılım olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bizim Türkiye'yi özellikle üç alanda bağımsız kılma hedefimiz var. Üç alanda Türkiye, kendi kendine yeten ülke olmak zorunda. Bu üç alandan biri gıda, yani Türkiye gıda güvenliğini muhtaç surette sağlamak zorunda. Yani Türkiye bu anlamda çok ileri durumda ama bunu daha iyi hale getirmemiz lazım. Bundan geriye düşmememiz lazım. Çiftçilerimiz bu anlamda tarım sektörümüzün, hayvancılık sektörümüzün fevkalade destekliyor olmamız lazım. İnşallah bu anlamda da desteklerimiz devam edecek. Türkiye'nin fiziki güvenliğinin, ülke sınırları, ülkenin içerisindeki güvenliğinin tesis edilmesi için çok güçlü bir savunma sanayiye ihtiyacı var. Son 20-23 yılda çok büyük ilerlemeler kaydedildi, Türkiye savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlılığı, bugün yüzde 20 dışa bağımlılığa kadar düşürdü. İnşallah tamamen Türkiye'yi bağımsız ve bu konuda şu anda yaptığımız gibi daha da artarak Türkiye'yi savunma sanayinde ihracatçı bir ülke haline getireceğiz."

- "Türkiye'nin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yok" Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye, insanlarımızın güven içerisinde olduğu, kardeşçe, bir olarak, birlik olarak beraberce yaşadığı bir ülke, çok güçlü bir Türkiye. Kimsenin etnik kökenine bakmaksızın, inancına bakmaksızın bir arada yaşamış bir Türkiye. Bütün bunlara biraz da bir üçüncü alan diyelim. O da enerjide kendi kendine yeten, enerjide dışa bağımlı olmayan, bağımsız bir Türkiye. Biz bu üçünü bir arada geliştirdiğimiz zaman, Allah'ın izniyle inanıyorum ki Türkiye'nin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yok. Buna çok emin olarak, çok inanarak söylüyorum." diye konuştu. Avrupa'da yaşanan enerji kesintilerinin hayatı olumsuz etkilediğine işaret ederek, enerjisiz bir hayatı düşünmenin mümkün olmadığını vurguladı. İthal enerjinin sıkıntılarından bahseden Bayraktar, şöyle devam etti: "Enerjiyi bir yerlerden bulurken, bunu siz ithal kaynaklardan, dışarıdan ithal ettiğiniz doğal gazla, dışarıdan ithal ettiğiniz petrolle, dışarıdan ithal ettiğiniz kömürle sağladığınızda, işte o zaman sıkıntı başlıyor. Birkaç türlü sıkıntı var ama iki tanesi çok önemli. Bir, dışarıda çok para ödüyoruz, çok büyük bir cari açık kalıyor. Anormal bir fatura ödüyoruz yani. Doğal gaz ithalatı, kömür ithalatı, petrol ithalatı, onsuz da olmaz. Bunu 'ithal etmeyelim' deme şansımız yok. Öyle değil mi, çünkü herkes 7/24 evinde elektrik, doğal gaz istiyor. Dolayısıyla bunu ithal edeceğiz, bu faturayı artırıyor. İkincisi, bunu ithal kaynaklarla alırken işte dünyanın her yerinde bir sürü fırtınalar var. Dün Suriye'deydim. Suriye 14 yıllık savaştan sonra perişan vaziyette, günde sadece 3 saat elektrik var. Düşünün 24 saatin sadece 3 saati. İnanın Suriye buradan 10 derece daha sıcak. Şimdi oradaki elektrik ihtiyacını düşünebiliyor musunuz ve sadece onlara 3 saat elektrik verilebiliyor."

- "Türkiye mutlaka enerjide bağımsız bir ülke olması lazım" Bayraktar, "Biz oraya mesela işte daha fazla elektrik nasıl üretebilirler, o konularda onlara işte Türkiye'den ihracat yapabilir miyiz? Bunları konuşmak üzere gitmiştik. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Dışarıdan aldığınız her şeyde, işte bu uluslararası ilişkiler, jeopolitik, oradaki kaynaklar, kaynakların güzergahı, bunların başına gelebilecek bir şey. Bunlarda bir kesinti olduğu zaman bütün denge bozulabilir ve ülkemizin bu anlamda arz güvenliğinde sıkıntı olabilir. Onun için diyoruz ki bu iki sebepten dolayı Türkiye mutlaka enerjide bağımsız bir ülke olması lazım, bütün çalışmamız, bütün gayretimiz, bütün mücadelemiz bu yönde." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin artık kendi petrolünü arayan, bulan ve üreten bir ülke olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Türkiye artık AK Parti iktidarlarında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimsenin tahayyül bile edemediği, 'ya bunlar zaten arayamazlar' dediği, burun kıvırdığı, 'yapamazlar dedikleri', 'bulsalar bile bunlar bunu üretemezler' dedikleri bir yerde, Türkiye Karadeniz'de 2150 metre deniz derinliğinde böyle 3 metre, 5 metre, 100 metreden bahsetmiyorum. 2 kilometre sadece su derinliği var. Deniz tabanından sonra 1000 metre, 1500 metre, 2000 metre daha, 2 kilometre daha sondaj yapıyoruz ve oradaki gazı deniz tabanına çıkarıyoruz. Oradan da 170 km taşıyıp borularla Filyos'ta, Zonguldak'ta karaya çıkarıyoruz. İşte Erzincan'da da o gazın bir kısmı kullanılıyor. Türkiye'nin her yerine şimdi yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geldik. Dolayısıyla bu bir inanç meselesi, bu bir kararlılık meselesi, bu bir siyasi irade meselesi. Hamdolsun Türkiye bu yola girdi, özellikle 2016'dan sonra biraz stratejiyi değiştirdik. Dedik ki 'biz kendi gemilerimizle bu işi yapacağız, kendi mühendislerimizle bu işi yapacağız.' Böyle kiralık ekip ekipmanla bir şirkete 'tamam ben sana paranı veriyorum, hadi gel burayı kaz' dediğinde adam Akdeniz'e gelmiyor. Akdeniz'de bir sondaja başladık, yabancı ortaklarımız vardı, herkes bizi terk etti, Niye? Efendim yok burası onun ekonomik bölgesi, yok burası onun sahası vesaire diye dolayısıyla biz bu anlamda da kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda büyük bir hızla ilerliyoruz."

- "Gabar'daki petrolün her varilinde 86 milyonun hakkı var" Bayraktar, Türkiye'nin günde sadece Gabar'dan 81 bin varil petrol üretir hale geldiğinden bahsederek, şunları kaydetti: "Gabar, 'girilemez' denilen bir yerdir. Niye? Milyonlarca yıldır o dağların altındaki petrol oradaydı. Biz onu bir günde bulurken, orada bir günde oluşmadı ama işte terörden gidilemeyen, neden ülkemizi terörle yıllarca, on yıllarca meşgul ettiklerini ortaya koyan çok önemli bir şey. 2019 yılında orada sismik çalışmalara başladık. Şehitler verdik, yani elbette çok şehitler verdik terörle mücadeleye ama o bölgede bizim faaliyetlerimiz, sismik faaliyet için Esma Çevik astsubayımız şehit oldu. Güvenlik kuvvetlerimiz oradaki terörü etkisiz hale getirdikçe orada biz çalışmaya başladık ve bundan 3-4 gün önce 19 Mayıs'ta, bu hafta başında biz oradaydık. Gençleri götürdük, bir program yaptık. Meclisimizden milletvekillerimiz, muhalefet, iktidar ayrımı yapmaksızın herkesi davet ettik. Onlar da bir kısmı icabet ettiler. Gelsinler, görsünler bu milli projeyi, ülkemizin projesini, oradaki petrolün her varilinde 86 milyonun hakkı var. Böyle bu partinin, şu partinin değil, bu milli bir projedir, buna sahip çıkılsın. Büyük bir gayretle çalışıyoruz, Karadeniz'in derinliklerinden işte Gabar'ın dağlarına kadar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefimiz var. Bu konuda yapacağımız işler, inşallah başarıya ulaştığında dediğim gibi bu üçlü alan olan gıda güvenliği, enerji güvenliği, ulusal güvenlik meselesi bunların hepsiyle, Türkiye sırtı yere gelmeyecek bir ülke olacak."

Türkiye'nin başka ülkelerde de çalışmalar yürüttüğünü anlatan Bayraktar, "Türkiye, Somali'de bugün petrol arayan bir ülke. Hamdolsun kendi gemileriyle arayan bir ülke. Irak'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Afrika'da, Nijer'de madenleri çıkarmaya çalışan bir ülke. Dolayısıyla petrolünü, gazını üreten, 70 yıllık rüyayı nükleer enerjiyi yapmış bir ülke. Yenilenebilir enerjiyi, rüzgarını, güneşini, jeotermalini en üst düzeyde kullanan bir ülke olarak biz enerjideki bu denklemi kırdığımızda, emin olun ekonomideki sıkıntılar da, döviz meselesi de enflasyon meselesi de hepsi geride kalacak. Biz dedik ki petrol nerede varsa arayacağız ama petrolümüz, Türkiye'de ürettiğimiz petrolümüz, belki tüm ihtiyacımızı karşılamayabilir. Biz onun için şunu söylüyoruz. Türkiye neredeyse bu aramayı yapacak ama düşünün ki Türkiye çok güçlü sanayisi olan bir ülke. Çok güçlü bir üretimi olan bir ülke. Yani Körfez ülkeleri var, Arap ülkeleri, petrolleri var ama sanayisi yok. Onlar da petrol ile ayakta duruyorlar, petrol ile bir şey olursa onlar da sallanıyorlar. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Türkiye bu kadar güçlü sanayisiyle bunun yanına bir de petrol ve gazı koyarsa Allah'ın izniyle önünde hiç kimse dediğim gibi duramaz." diye konuştu.