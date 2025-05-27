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        "Değer Erzincan" projesiyle Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde spor kulüpleri açıldı

        Erzincan'da, kamuya ait kullanılmayan binaların tadilatıyla hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezi ile Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde birçok branşın yer alacağı spor salonları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:05
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        "Değer Erzincan" projesiyle Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde spor kulüpleri açıldı
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        Erzincan'da, kamuya ait kullanılmayan binaların tadilatıyla hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezi ile Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde birçok branşın yer alacağı spor salonları açıldı.

        Kentte Valilik koordinesinde hayata geçirilen "Değer Erzincan" projesiyle oluşturulan binalarda çeşitli branşlarda sporcu yetiştirilebilecek.

        Otlukbeli ile Çayırlı Değer Erzincan Spor kulüplerinin açılışlarına katılan Vali Hamza Aydoğdu, genç sporcularla bilek güreşi tutup masa tenisi oynadı.

        Vali Aydoğdu açılışta yaptığı konuşmasında, "İnşallah buradan Türkiye ve dünya genelinde televizyonda sizleri al bayrağımızı dalgalandırırken görmek bize nasip olur." dedi.

        Açılışlara, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Çayırlı Belediye Başkanı Oktay Efe, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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