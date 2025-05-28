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        Liseden beri kopmayan bağla hem dünür hem üniversitede sınıf arkadaşı oldular

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincanlı Neşe Adıgüzel ve Yasemin Sarıgül, liseden beri kopmayan bağla hem dünür hem de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesinde sınıf arkadaşı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:11
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        Liseden beri kopmayan bağla hem dünür hem üniversitede sınıf arkadaşı oldular
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        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincanlı Neşe Adıgüzel ve Yasemin Sarıgül, liseden beri kopmayan bağla hem dünür hem de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesinde sınıf arkadaşı oldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile EBYÜ arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi projesine 60 yaş üstü kişiler katılıyor.

        Proje kapsamında yeniden üniversite okuyan ve 1978-1979 yıllarında Erzincan Kız Meslek Lisesi’nden okul arkadaşı Neşe Adıgüzel ile Yasemin Sarıgül, eğitim süreçleri boyunca bağlarını koparmadı.

        Liseyi bitirdikten sonra arkadaşlıkları devam eden ve daha sonra 2010 yılında dünür olan Adıgüzel ile Sarıgül, 46 yıl sonra EBYÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinde de birlikte eğitim alıyor.

        Evden sabah birlikte çıkıp kampüse gelen iki arkadaş, üniversitede aynı sınıfta eğitim görüp gün boyu birlikte zaman geçiriyor.

        - "Bu anılarına şahitlik etmek bizleri mutlu ediyor"

        60+ Tazelenme Üniversitesi EBYÜ Kampüs Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sevda Öztürker, AA muhabirine, Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle bazı güzel anılara da şahitlik ettiklerini söyledi.

        Dostlukları 46 yılı bulan öğrencilerinin olduğunu ifade eden Öztürker, şöyle konuştu:

        "Neşe Adıgüzel ile Yasemin Sarıgül'ün lise hayatında başlayan ve devam eden bir süreci birlikte yaşamanın da mutluluğunu paylaşıyoruz. Aynı zamanda bunu ileriye götürecek olursak, bu öğrencilerimizin de dünür olduklarını da biliyoruz. Bu anılarına şahitlik etmek bizleri mutlu ediyor. Onları toplumsal hayatın içerisinde tutmak, yaşamdan kopmamalarına destek olmak, bizlerin en büyük hedefleri arasında. Dolayısıyla da bu projenin bir somut örneğini birlikte yaşamış oluyoruz."

        - "Bundan 46 yıl önce aynı sırada değildik ama aynı sınıftaydık"

        Öğrencilerden Neşe Adıgüzel ise Erzincan Kız Meslek Lisesi’nden mezun olduğunu belirterek, "Ben 1978-1979 yıllarında Erzincan Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Yıllar sonra arkadaşım Yasemin Sarıgül ile birlikte kızımı onun oğluna vererek dünür olduk. Tabii ki dünürlükten önce geçmişe dayanan çok eski bir arkadaşlığımız var. Kendisiyle birlikte Tazelenme Üniversitesine gelmeye karar verdik. Çocuklarımız da bize destek oldular. Çok mutluyuz. Bundan 46 yıl önce aynı sırada değildik ama aynı sınıftaydık." dedi.

        Yasemin Sarıgül de arkadaşı ile ilerleyen süreçte dünür olduklarını anlattı.

        Her fırsatta arkadaşı ile bir araya gelmeye çalıştıklarını söyleyen Sarıgül, "Burada eskiden liseli yıllarda yaşadıklarımızı yeniden yaşıyor gibi oluyoruz. Yaşın vermiş olduğu olgunlukla burada daha rahat hareket ediyoruz. Evlerimiz de birbirine yakın, beraber gelip gidiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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