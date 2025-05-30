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        Erzincan'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Erzincan'da vatandaşlar ile üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:09 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:09
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        Erzincan'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Erzincan’da vatandaşlar ile üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde "Büyük Filistin Buluşması" programı kapsamda Cami-i Kebir önünde akşam namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar atarak, tekbirler eşliğinde Kızılay Meydanı’na kadar yürüdü.

        Mehteran gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze'de soykırımın 20 aydır devam ettiğini söyledi.

        Kaya, hastanelerin, okulların, mescitlerin bombalandığını ve bu süre zarfında duyarlı insanların bu zulme sessiz kalmayarak meydanları doldurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu vahşeti, soykırımı sürekli olarak konuşmak durumundayız. Bütün Gazze’yi moloz yığınına çevirdiler. 50 binden fazla kardeşimizi kadın, çocuk demeden katlettiler ama 20 aydır yok edeceklerini söyledikleri Hamas ayakta ve savaşıyor."

        Gruptakilar daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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