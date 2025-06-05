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        Erzincan'da 18 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:06
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        Erzincan'da 18 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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