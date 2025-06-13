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        Erzincan'daki Sohmarik Yaylası doğal güzelliğiyle doğaseverleri cezbediyor

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde yer alan Sohmarik Yaylası, doğal güzelliğiyle doğaseverleri cezbediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:40
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        Erzincan'daki Sohmarik Yaylası doğal güzelliğiyle doğaseverleri cezbediyor
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        Erzincan'ın Kemah ilçesinde yer alan Sohmarik Yaylası, doğal güzelliğiyle doğaseverleri cezbediyor.

        Koçkar köyü yakınlarında bulunan Munzur Dağı'nın eteklerindeki yaklaşık 2500 rakımdaki yayla, göletleri, yemyeşil bitki örtüsü, göletleri ve karlı zirveleriyle doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Yürüyüş yapan doğaseverler, bölgedeki güzelliklere hayran kalıyor.

        Doğasever Muhammed Melihyurt, Sohmarik Yaylası'nın güzelliklerini görmek için İstanbul’dan geldiğini anlattı.

        Bölgeyi çok beğendiğini ifade eden Melihyurt, şöyle konuştu:

        "Bu bölge, Doğu Anadolu'nun turizm cenneti olmaya aday. Buraların şu anda İzlanda'dan, İsviçre'nin Alpler'inden hiçbir farkı yok hatta bu videoyu İngilizce, Fransızca paylaşıyor olsam belki Avrupa'nın birçok yerinden de karşılık bulurdu. Yerli ve yabancı turistlere seslenelim. Bu manzarayı görsünler, kaçırmasınlar. Şu anda da tam mevsimi. Sohmarik Yaylası’ndayız. Etrafımızda ihtişamlı dağlar, ortada masmavi bir gölet. Herkesi bütün vatandaşlarımızı, bütün turistleri buraya bekliyoruz."

        - "Gerçekten eşsiz bir doğa harikası"

        Doğasever Arda Kaan Aktekin de yaylanın yüksek rakımı sebebiyle izci kampları için de elverişli olduğunu söyledi.

        Aytekin, yaylaya ulaşımın rahat olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle yükselti farkı olduğu için yürüyüş rotamızda bir sürü çiçek, böcek, bitki gördük. 3 hafta önce de buralara gelmiştim. Her gelişimde farklı bir güzellik, farklı bir doğal görüntüyle karşılaşıyoruz. Daha öncesinde her taraf buzulken şimdi buzullar yavaş yavaş erimiş. Birkaç hafta sonra yine geleceğim. O zaman buzullar iyice çekilmiş olacak. Çok daha farklı bir doğal görüntüyle karşılaşacağız." dedi.

        Bitki koleksiyonu yapanlar için de çeşitliliğin çok olduğuna işaret eden Aytekin, şunları dile getirdi:

        "Burada hiç göremeyeceğiniz kertenkeleleri, dağ keçilerini yakından gözlemleyebilirsiniz. Su çok temiz. Temizliğinden kaynaklı oksijen seviyesi çok yüksek. Çok güzel bir alan yani sular gayet iyi. Her yerden baktığımızda dibini görüyoruz. Zaten buzul gölleri olarak geçiyor. Kaynaktan su içme fırsatımız da oldu yani başka bir yerde içemeyeceğimiz lezzetli bir suydu. Burası evet öyle bir yer ki her tarafımız dağlarla çevrili. Nereye baksak bir yerden bir kaynak suyu akıyor. Bir doğal güzellik fışkırıyor. O yüzden gerek yürüyüş rotalarımız gerek çevremizdeki manzara olsun, gerçekten eşsiz bir doğa harikası."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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