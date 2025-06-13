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        Araç bakım servisi gibi çalışan "liseli ustalar" hem eğitim alıyor hem de para kazanıyor

        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencileri, teoriğin yanı sıra uygulamalı eğitimle yetkili servis gibi çalışarak geleceğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:23
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        Araç bakım servisi gibi çalışan "liseli ustalar" hem eğitim alıyor hem de para kazanıyor
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        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencileri, teoriğin yanı sıra uygulamalı eğitimle yetkili servis gibi çalışarak geleceğe hazırlanıyor.

        Teoride öğrendiklerini okul bünyesindeki atölyede pekiştiren öğrenciler, yetkili servis gibi araçların yağ değişimi, filtre bakımı, bilgisayarlı arıza tespiti ve lastik değişimi gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

        Vatandaşlara ve kamuya ait araçların bakımını yapan öğrenciler, eğitimlerinin yanında hem mesleki tecrübe hem de para kazanıyor.

        Okul müdürü Gökmen Güler, AA muhabirine, atölyede araçların bakımı, yağ ve lastik değişimi gibi işlemlerin yapıldığını söyledi.

        Atölyede Erzincan halkına da hizmet verdiklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

        "Son yıllarda özellikle motorlu araçlar teknolojileri alanı çok ilgi gören bir alanımız. Biz de bu yoldan hareketle atölyemize yeni bir donanım kazandırdık. Burada araçların hafif bakımı, yağ değişimi, diğer bakımları ile lastik değişimi yapılıyor. Bunu yapmamızdaki amaç, öğrencilerin derslerde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri, uygulama ile daha da güçlendirerek almasıdır. Yine atölyemizde öğrenciler, yapmış oldukları bu işlerden dolayı ekonomik olarak da bir fayda sağlamaktadır."

        - "Fransa, Almanya gibi ülkelerde staj yapıyorlar"

        Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Ahmet Çanka da bölümün Erasmus'a akredite olmasıyla öğrencilerin Avrupa ülkelerinde staj yaptıklarını anlattı.

        Gerçek araçlar üzerinde uygulama yapan öğrencilerin, sanayilerde, servislerde, resmi kurumlarda çalışabilecek düzeye ulaştıklarını belirten Çanka, "Alanımız, Erasmus’a akredite olmuştur, bunun sonucunda her sene öğrencilerimiz Fransa, Almanya gibi ülkelerde staj yapıyorlar. Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra iş yeri açma belgesi almaktadır, aldıkları bu belgeyle de kendi iş yerlerini açabilmektedirler. Farklı iş yerlerinde, servislerde, sigorta şirketlerinde, otomobil fabrikalarında rahatlıkla iş bulabilmekte ve çalışabilmektedirler. Otomotiv sektörü, ülkemizin lokomotif sektörlerinden birisidir." diye konuştu.

        - "İş bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz"

        Öğrencilerden Ömer Musa da uygulamalı eğitimin fırsatlarına değinerek, "Mezun olduğumuzda iş bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz çünkü her türlü imkanı okulumuz sağlamakta. Arıza tespit konusunda her türlü aracın motorundan tutun, sensör hatalarına kadar her şeyi teker teker görebildiğimiz bir cihazımız var." dedi.

        Mustafa Mertali de araçlar üzerinde pratik yaptıklarını dile getirerek, "Müşteri arabaları var, devlet kurumu arabaları var. Biz burada hem devletimize hem de kendi cebimize ve ailemize destek oluyoruz. Buradan mezun olduktan sonra kendi iş yerimi kurup kendi ticaretime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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