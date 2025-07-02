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        Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi

        Erzincan Valiliği öncülüğünde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 22:48 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:06
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        Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi
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        Erzincan Valiliği öncülüğünde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        İl Özel İdaresi’ne ait bir restoranda düzenlenen iftar programında Alevi dedesi Ahmet Uğurlu tarafından Kerbela’da şehit edilenler için dua edildi.

        Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Kerbela’daki şehitleri anarak, iftar organizasyonunda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Aydoğdu, muharrem ayının, hak ile batılın, adalet ile zulmün ayrıştığı bir döneme işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu mübarek zaman diliminde, Kerbela’yı anlamadan Anadolu’nun vicdanına varamayız. Her muharremde bir kez daha zalimlere karşı mazlumun yanında olma iradesini tazeleriz. Erzincan, bu iradenin toprağıdır. Kardeşliğin şehridir. Canlar şehri Erzincan’da muharrem ayının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket, coğrafyamıza selamet getirmesini niyaz ediyorum."

        İftar programına, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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