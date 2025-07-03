Erzincan'da 10 hükümlü ile aranan 7 şüpheli yakalandı

Yapılan denetim ve kontrollerde, aralarında "kasten öldürme" suçu ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

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