Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da konuştu:

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bir samimiyet sınavıdır. Ümit ederim ki burada hiç kimse hata yapmaz." dedi.

Yıldırım, Erzincan AK Parti İl Başkanlığınca Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 1983'ten bu yana, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başladığı güne kadar, 14 binin üzerinde polis, asker ve güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 33 binin üzerinde sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

İki trilyon dolar maddi kaynağın da terörle mücadeleye harcandığını anlatan Yıldırım, "Eğer o iki trilyonu terörle mücadeleye harcamamış olsaydık, bugün Türkiye'nin milli gelirini 1,1 trilyon dolar olduğunu düşünürseniz 3 trilyon dolarları konuşacaktık. Yani kişi başına gelir 15 bin dolar değil 45 bin dolar olacak, satın alma gücü paritesine göre 100 bin dolarları zorlayacak bir hale gelecekti." diye konuştu.

Terörle mücadelede çok bedel ödediklerini ifade eden Yıldırım, "Terörsüz Türkiye'den az da olsa rahatsız olanlar var. Buna şaşırdınız değil mi? Ben hiç şaşırmadım. Çünkü bu ülke, önüne muasır medeniyetler seviyesinin önündeki hedefleri koyduğunda mutlaka ve mutlaka önünü kesecek, hızını azaltacak şer faaliyetler de artış gösteriyor." dedi. "Terörsüz Türkiye" sürecini Cumhur İttifakı'nın başlattığını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti: "Peki 'Terörsüz Türkiye'den ne anlıyoruz? 'Terörsüz Türkiye'de 40 yıldan beri kaynaklarımızı tüketen, şehitler verdiğimiz, ayrılıkçı, bölücü terör örgütünün artık iddialarında ayrı devlet kurma, ayrı anayasa ihdas etme, ayrı bayrak sahibi olma veya federasyon olmak gibi fikirlerinden vazgeçtiğinin ilanıdır. Bu yolun çıkmaz bir sokak olduğu onlar tarafından anlaşılmış ve silahlar gömülmemiş, yakılmış süreç resmen başlamıştır. Buradan ne anlayacağız? Buradan anlayacağımız şu, diyorlar 'biz aklımız başımıza geldi.' Bayrak tek, ay yıldızlı bayrağımız, millet tek, Kürt olalım, Türk olalım. Bu bayrak altında tek millet olarak vatanımız 780 bin kilometrekare vatan toprağı bölünemez, parçalanamaz, ayrı federatif yapılar kurulamaz."