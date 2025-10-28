Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        "Pekmezli yufka" güç birliği yapan köy kadınlarının geçim kaynağı oldu

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Ekmekli köyünde yıllardır yapılan "pekmezli yufka", kooperatifle güç birliği yapan kadınların geçim kaynağı haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Pekmezli yufka" güç birliği yapan köy kadınlarının geçim kaynağı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Ekmekli köyünde yıllardır yapılan "pekmezli yufka", kooperatifle güç birliği yapan kadınların geçim kaynağı haline geldi.

        İl merkezine bağlı Ekmekli köyünde yaşayan ve köyde uzun yıllardır tüketilen pekmezli yufkayı kazanç haline getirmek isteyen 10 kadın, Vali Hamza Aydoğdu'nun desteğiyle 4 ay önce Sılbıslı Kadınlar Kooperatifini kurdu.

        Köydeki tandırlarında pekmezli yufka başta olmak üzere erişte, kete, gözleme gibi yöresel ürünleri üretmeye başlayan kadınlar, ürünlerini kentteki esnafa satarak kazanç sağlamaya başladı.

        Şehirde kısa sürede adları duyulan kadınlar, il dışında yaşayan hemşehrilerinden gelen taleplere de karşılık verip kargoyla siparişleri ulaştırıyor.

        Güç birliği yapıp kazanç sağlayan kadınlar, içerisinde doğal dut pekmezi, tereyağı ve ceviz bulunan pekmezli yufka tatlısının tescil edilip markalaşmasını istiyor.

        - "Erzincan halkı bize destek oldu"

        Sılbıslı Kadınlar Kooperatifi Başkanı Tülay Baydaroğlu, AA muhabirine, davet üzerine köylerine gelen Vali Hamza Aydoğdu'nun pekmezli yufkayı çok beğendiğini ve kooperatif kurmaları konusunda kendilerine destek olduğunu söyledi.

        Kooperatif sonrası çalışmalara başladıklarını ifade eden Baydaroğlu, şöyle konuştu:

        "Sağ olsun Erzincan halkı bize destek oldu. Sipariş verenler var. Siparişlerimizi Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine kargoyla gönderiyoruz. Kuruluş amacımız, kadın istihdamını köyde de olsa devam ettirebilmek. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bize bir bina tahsis etti. Şu an tadilat aşamasında. Sonra da kadınlarımızla beraber daha fazla ne üretebiliriz aşamasına geçeceğiz. Hepimiz ev hanımıyız. Hepimizin sorumlu olduğu çocukları var. Onlardan, ailemizden feragat ederek bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Köyümüzün eski adı Sılbıs olduğu için kooperatife bu ismi verdik."

        Baydaroğlu, pekmezli yufkanın köylerinde çok uzun zamandan beridir yapıldığını anlatarak, "Genellikle ramazanlarda yediğimiz bir ürün çünkü çok tok tutuyor. Erzincan’a bir değer katmaktan çok memnun olduk. Şeker hastaları korkmadan yiyebilir çünkü dut, içerisinde şeker barındırmayan bir ürün." dedi.

        - "Çok şükür hayalim gerçekleşti"

        Kadınlardan Rahime Sudaş ise adlarının kısa sürede şehirde duyulduğunu ve il dışından hemşehrilerinden de talepler geldiğini belirterek, "Sağ olsun İstanbul'dan, Ankara'dan siparişler oluyor, kargoyla gönderiyoruz. Bu benim hayalimdi, çok şükür hayalim gerçekleşti. Şu an çok mutluyum." diye konuştu.

        Nagihan Bayrak da çalışmalarına Vali Aydoğdu'nun öncü olduğundan bahsederek, "Buradan sağladığımız kazançla da aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bizler ev hanımları olarak böyle bir yola adım attık. Bütün kadınlar da kendi köyleri için böyle cesaretlenip emeklerini, ürünlerini tanıtabilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Erzincan'da "yarasa kanat" atlayışı nefesleri kesti
        Erzincan'da "yarasa kanat" atlayışı nefesleri kesti
        Erzincan'da "20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi" açıldı
        Erzincan'da "20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi" açıldı
        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Merkezi tatbikatla hizmete açı...
        Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Merkezi tatbikatla hizmete açı...
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Otobüslerde elektronik sigara ve kartuşu ele geçirildi
        Otobüslerde elektronik sigara ve kartuşu ele geçirildi