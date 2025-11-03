Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çağın gençlerle şekilleneceğini söyledi.

Gençliği dijital çağın kurbanı değil, kurucusu olarak görmek istediklerini ifade eden Aydoğdu, gençlere şöyle seslendi:

"Çünkü sizler sadece teknolojinin değil, vicdanın da mühendisleri olacaksınız. Gençlerle kurulan iletişimde nezaket, merhamet ve güven en güçlü üç anahtardır. Bir gencin kalbine dokunmadan zihnine ulaşamazsınız. İnsan, önce anlaşılmak ister, sonra yönlendirilmek. Zamanla yarışmayın, zamanı anlamlandırın. Sosyal medyada görünür olmaya değil, hayatta iz bırakmaya odaklanın ve şunu asla unutmayın, çağı yakalamak mümkündür ama asıl mesele çağın içinde insan kalabilmektir. Yeni akademik yıl, sizlerin kaleminde anlam bulacak. Sınıflar bilgiyle, koridorlar umutla dolacak. Başarı bir zirve değil, bir yolculuktur ve o yolculuğun tek yakıtı insanca kalabilme cesaretidir."

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitede değerli çalışmaların yapıldığını ifade etti. Türkiye’de depremle alakalı iki enstitüden birinin Erzincan'da bulunduğunu dile getiren Levent, şunları aktardı: "İki önemli enstitüden birisi Kandilli, diğeri ise EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü. Bu bizim için çok önemli ve çok önemli işlere imza atmaya başladı. Yine öğrencilerimizin de birçok önemli başarısı var. Son TEKNOFEST yarışmasında 13 takımımız finale kaldı. Bunlardan biri robotik yarışmasında Türkiye ikincisi, diğer bir öğrenci takımımız da Türkiye dördüncüsü olma başarısını gösterdi, Öğrencilerimize bu başarısından dolayı teşekkürü borç biliyorum." Levent, öğrencilere sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl dileğinde bulundu. Törene, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın Zafer Akkaş, kurum müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.