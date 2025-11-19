Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'dan "şiddete hayır" performansı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 24-25 Kasım'da düzenlenecek olan "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu" programı kapsamında performans sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 18:08 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'dan "şiddete hayır" performansı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 24-25 Kasım'da düzenlenecek olan "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu" programı kapsamında performans sergiledi.

        Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukçu, bu kez farklı bir çalışmaya imza attı.

        Kavukçu, kent merkezindeki Kızılay Meydanı'na serilen 50 metrelik bez üzerine yoldan geçenlerin, çocukların ve ailelerin farklı renklerde el izleriyle katılım sağladığı bir çalışma kurguladı.

        Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kavukçu'nun gerçekleştirdiği performans ile bir farkındalık oluşturmaya çalıştığını ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

        EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise Türk Dünyası ile ilgili seri toplantılar yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak "Hocamız burada 'Şiddete Hayır' ile ilgili güzel bir performans sergiledi. Erzincan’dan ülkeme ve dünyaya sesleniyorum şiddetin önüne geçmeliyiz, insanlarımız şiddete değil barışa layık." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Kavukçu da performans ile aile üzerindeki koruyucu, gözetici ve birleştirici role işaret eden sembolik bir dil oluşturulduğunu belirtti.

        Vatandaşların istedikleri renge ellerini boyayarak kendi izlerini bıraktıkları bu kumaşın farklı renklerin ve farklı insanların oluşturduğu ortak bir hafıza alanına dönüştüğünü aktaran Kavukçu, performans ile ayrıca korumaya ve birlikte var olmaya yönelik ortak bir duruş da sergilendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        UMKE'nin kahramanlarına Başkan Aksun'dan destek
        UMKE'nin kahramanlarına Başkan Aksun'dan destek
        Erzincan'da trafik ekiplerine yeni nesil yaka kamerası eğitimi verildi
        Erzincan'da trafik ekiplerine yeni nesil yaka kamerası eğitimi verildi
        Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB için Altyapı ve Fizibilite Projesi...
        Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB için Altyapı ve Fizibilite Projesi...
        Gazeteci Çetinkaya'nın eşi Esra Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı
        Gazeteci Çetinkaya'nın eşi Esra Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı
        Erzincan Su İhtisas OSB Fizibilite Raporu Projesi imzalandı
        Erzincan Su İhtisas OSB Fizibilite Raporu Projesi imzalandı
        Okul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetim
        Okul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetim