Erzincan'da Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'dan "şiddete hayır" performansı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 24-25 Kasım'da düzenlenecek olan "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu" programı kapsamında performans sergiledi.

Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukçu, bu kez farklı bir çalışmaya imza attı.

Kavukçu, kent merkezindeki Kızılay Meydanı'na serilen 50 metrelik bez üzerine yoldan geçenlerin, çocukların ve ailelerin farklı renklerde el izleriyle katılım sağladığı bir çalışma kurguladı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kavukçu'nun gerçekleştirdiği performans ile bir farkındalık oluşturmaya çalıştığını ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise Türk Dünyası ile ilgili seri toplantılar yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak "Hocamız burada 'Şiddete Hayır' ile ilgili güzel bir performans sergiledi. Erzincan’dan ülkeme ve dünyaya sesleniyorum şiddetin önüne geçmeliyiz, insanlarımız şiddete değil barışa layık." ifadelerini kullandı.