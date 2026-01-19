Habertürk
        Erzincan Haberleri

        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:14 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:14
        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 14.00'ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

