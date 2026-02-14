Canlı
        Haberleri

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da konuştu:

        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da konuştu:

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye, son 100 yılın ele geçmiş büyük fırsatıdır. Bu fırsatı heba etmeye kimsenin hakkı yok. Kaynaklarımızı boş yere tüketmemiz, evlatlarımıza, gelecek kuşaklarımıza en büyük ihanet olur." dedi.

        Giriş: 14.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:36
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da konuştu:
        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye, son 100 yılın ele geçmiş büyük fırsatıdır. Bu fırsatı heba etmeye kimsenin hakkı yok. Kaynaklarımızı boş yere tüketmemiz, evlatlarımıza, gelecek kuşaklarımıza en büyük ihanet olur." dedi.

        Binali Yıldırım, kentteki programları kapsamında, Fatih Mahallesi'nde inşa edilen 56 oda ve 156 yatak kapasiteli, 120 kişilik konferans salonu, 600 kişilik davet salonu, hamam, sauna, havuz, dinlenme odaları, kondisyon salonu, muayene odası, depolar ve sığınağın yer aldığı öğretmenevinin açılış törenine katıldı.

        Burada, ilkokul öğretmeni olan eşi Semiha Yıldırım ile olan hatıralarından bahseden Yıldırım, öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

        Açılış törenine, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Ardından Anagold 24Erzincanspor ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un 13 Şubat Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmasını takip eden Yıldırım, maç sonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Terörsüz Türkiye"ye ekmekten, sudan daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

        2 trilyon doların 40 yılda yok olduğunu ve 40 bin sivil ve askerin şehit olduğunu bildiren Yıldırım, şunları dile getirdi:

        "2 trilyon dolar aşağı yukarı Türkiye'nin 2 yıllık bütçesi. Yani bu parayı oraya harcamasak şimdi bizim milli gelirimiz nominal olarak 15-16 bin dolar değil, 50 bin dolar olacak. Onu satın alma paritesine çevirirseniz 100 bin doların üzerinde. Yani biz İtalya'nın önünde olacaktık, eğer bu teröre bu parayı, bu kaynağı harcamasaydık. Zaten giden asker, sivil şehitlerimizi saymıyorum. Onların parasal bir ölçüsü olmaz. Bir insanı yaşatmak, dünyayı yaşatmaya bedel. Bu konuda aşama aşama gidiliyor. İlk aşama partilerden oluşan komisyon toplandı, raporlarını yazdılar, hazırladılar. O, Meclis Başkanlığına sunuldu veya sunulacak. Ondan sonraki aşamalar, anayasayı ilgilendiren konular varsa anayasa, yasaları ilgilendiren konular veya idari kararlar varsa bunlar dikkate alınacak. Bu şekilde işi çözeceğiz."

        Yıldırım, Erzincan'daki etnik kimlik ve inanç farklılıklarının birlikte yaşamaya engel olmadığını örnek göstererek, "Erzincan aslında Türkiye için çok örnek bir yer. O bakımdan 'Terörsüz Türkiye', son 100 yılın ele geçmiş büyük fırsatıdır. Bu fırsatı heba etmeye kimsenin hakkı yok. Kaynaklarımızı boş yere tüketmemiz evlatlarımıza, gelecek kuşaklarımıza en büyük ihanet olur." diye konuştu.

