Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da anaokulu öğrencileri için davul ve maniler eşliğinde sahur etkinliği düzenlendi

        Erzincan'da anaokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Miniklerle Sahur" etkinliğinde Hacivat-Karagöz gösterisi, maniler ve ilahilerle ramazanın manevi atmosferini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da anaokulu öğrencileri için davul ve maniler eşliğinde sahur etkinliği düzenlendi

        Erzincan'da anaokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Miniklerle Sahur" etkinliğinde Hacivat-Karagöz gösterisi, maniler ve ilahilerle ramazanın manevi atmosferini yaşadı.

        Valilik koordinesinde, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kentteki 23 anaokulundan 4-5 yaş arası yaklaşık 1000 öğrenci için Terzibaba Camisi'nde etkinlik düzenlendi.

        İl Müftülüğü rehberliğinde, erken çocukluk döneminde değerler eğitiminin önemine dikkati çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, davul ve maniler eşliğinde temsili sahur düzeni oluşturuldu, öğrencilere "tekne orucu" anlatıldı.

        Sahur yapan öğrenciler, Hacivat-Karagöz gösterisi ve ilahilerle ramazan coşkusunu yaşadı.

        Programa katılan Vali Hamza Aydoğdu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, çocuklara "diş kirası" olarak bilinen Osmanlı geleneği kapsamında zarf içinde hediyeler ve "oruç beratı" verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Erzincan'da "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi düzenlendi
        Erzincan'da "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi düzenlendi
        Erzincan'dan umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Erzincan'dan umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Erzincan'da üreticilerle sahada buluşma
        Erzincan'da üreticilerle sahada buluşma
        Erzincan'da "Mali Süreç Yönetimi" online eğitimi düzenlendi
        Erzincan'da "Mali Süreç Yönetimi" online eğitimi düzenlendi
        Erzincan'da kardan kapanan 335 köy yolu ulaşıma açılıyor
        Erzincan'da kardan kapanan 335 köy yolu ulaşıma açılıyor
        Erzincan'da sınırları zorlayan kış macerası: Atlı snowboard safarisi
        Erzincan'da sınırları zorlayan kış macerası: Atlı snowboard safarisi