Fotoğraf sanatçılarının objektifinden İliç

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Profesyonel fotoğrafçılar tarafından Erzincan’ın İliç ilçesinde çekilen birbirinden güzel fotoğraflar görenleri adeta mest etti.

İliç Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına katkı amacıyla düzenlenen fotoğraf maratonunda, Türkiye’nin değişik illerinden gelen fotoğraf sanatçıları İliç’i fotoğrafladı.

Geçtiğimiz 1520 Haziran 2021 tarihleri arasında 20 fotoğraf sanatçısının katılımı ile düzenlenen fotoğraf maratonunda ortaya birbirinden güzel fotoğraflar objektiflere yansıdı.

Fotoğraflar İliç Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılarak fotoğraf severlerle buluşturuldu.

Projenin öncüsünün, kendisinin de fotoğraf tutkunu Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak olduğu belirtildi.

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