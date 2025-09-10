Habertürk
        Erzurum'da esnaf kavgasında traktörle dükkana daldı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da esnaf kavgasında traktörle dükkana daldı: 3 yaralı

        Erzurum'da esnaf arasında çıkan kavgada dükkana traktörle girildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 00:44 Güncelleme: 10.09.2025 - 00:44
        Esnaf kavgasında traktörle dükkana daldı: 3 yaralı
        Erzurum'un Kurtuluş Mahallesi Şehit Selami Aslan Sokak'taki bir mobilyacıda çalışan C.H. (44) ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Seslerin duyulması üzerine mobilyacıdan dışarı çıkan E.H. (23) ile K.B. ve C.H. yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere götürülürken mobilya dükkanına da traktörle girildi. AA'nın haberine göre; traktörün çarpması sonucu mobilya dükkanının camları ve kapısı kırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kavgaya karışan K.B. ekiplerce gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve C.H'nin de çeşitli suçlardan 6 kaydının olduğu öğrenildi.

        #Erzurum
        #haberler
        #Son dakika haberler
