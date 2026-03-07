Canlı
        Haberler Gündem Çevre Erzurum'da su depolama hacmi: 429 milyon metreküp | Son dakika haberleri

        Erzurum'da 429 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 23 yılda yaptırılan 13 baraj ve 13 gölet ile Erzurum'da 429 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığı belirtildi. 6 baraj ve 2 gölet inşaatının devam ettiği kentte, 615 bin 200 dekar arazi de sulamaya açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:40
        Erzurum'da su depolama hacmi: 429 milyon metreküp
        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzurum'daki yatırımlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Balta, "suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma" anlayışıyla son 23 yılda Erzurum'da 32 sulama tesisi ile 615 bin 200 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını bildirdi.

        Erzurum’daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğuna dikkat çeken Balta, "Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Erzurumlular için son 23 yılda, 100 milyar 581 milyon TL yatırım yaparak 407 adet tesis inşa ettik. Erzurum'da son 23 yılda hizmete aldığımız 13 baraj ve 13 gölet ile 429 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık" dedi.

        Erzurum'un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri yapıldığını ifade eden Balta, 6 baraj ve 2 göletin de yapımının sürdüğünü, baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla 233 bin 550 dekar tarım arazisini de sulama suyuna kavuşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Taşkınlarla mücadele etmek için son 315 adet taşkın koruma tesisi ile Erzurum şehir merkezi, 312 adet yerleşim yeri ve 305 bin 240 dekar arazinin kontrolünün sağlandığını ifade eden Balta, 15 tesisin inşaatının devam ettiğini bildirdi.

        Erzurum'da son 23 yılda 29 adet Hidroelektrik Enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 2.36 milyar kilovatsaat enerji üretimi sağlandığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "Kurulu gücü 778 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 6 milyar 490 milyon TL katkı sunuyoruz. 2.03 megavat kurulu gücündeki inşaatı devam eden HES tamamlandığında yıllık 6.44 milyon kilovatsaat enerji üretecektir. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 2 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yaklaşık 100 bin 409 hanenin enerji ihtiyacını, Erzurum'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz."

