Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde yapılan ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, 18 aylık çalışma sürecinin sonunda tamamlandı.

Ata Buz Müzesi, Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin yanında Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.

Sıfırın altında 5 derecede, 12 ay boyunca buzdan heykellerin yapılacağı ve sergileneceği müzede, 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesi, 400 metrekarelik sergi alanı yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, şehitleri yad etmek, verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan "Maan-Ice Sergisi", buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Müze, ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunuyor.