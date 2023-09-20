Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Erzurum'da traktörün römorkuna arkadan çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Erzurum'da, Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.
Abdullah U. yönetimindeki yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp U'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, traktörün römorkunu çekip otobüse girerek içeride sıkışan yolcuları kurtardı. AA'nın haberine göre, kazada otobüste sıkışan A.K. olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horsan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
JANDARMA EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLİ ALDI
Yaralanan 1'i ağır 18 kişi, ambulanslarla Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum karayolunda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.