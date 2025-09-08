Erzurum'daki göçükte 1 can kaybı daha!

Erzurum'da, dün akşam saatlerinde Pasinler ilçesinde toprak evin damının çökmesi sonucu ölen 2 çocuğun annesi de hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Porsuk Mahallesi'nde dün saat 21.00 sularında toprak evin damının çökmesi sonucu ağır yaralanan 4 kişiden anne Dilara Kara, Erzurum Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne Kara'nın da vefat etmesiyle olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kırsal mahallede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kardeşler Kerimhan (6) ile Sudenaz Kara (11) hayatını kaybetmiş, anneleri ile 3 kişi yaralı olarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.