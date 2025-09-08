Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erzurum'daki göçükte 1 can kaybı daha! | Son dakika haberleri

        Erzurum'daki göçükte 1 can kaybı daha!

        Erzurum'da toprak evin damının çöktüğü faciada 1 kişi daha hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 14:24 Güncelleme: 08.09.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki göçükte 1 can kaybı daha!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da, dün akşam saatlerinde Pasinler ilçesinde toprak evin damının çökmesi sonucu ölen 2 çocuğun annesi de hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Porsuk Mahallesi'nde dün saat 21.00 sularında toprak evin damının çökmesi sonucu ağır yaralanan 4 kişiden anne Dilara Kara, Erzurum Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anne Kara'nın da vefat etmesiyle olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Kırsal mahallede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kardeşler Kerimhan (6) ile Sudenaz Kara (11) hayatını kaybetmiş, anneleri ile 3 kişi yaralı olarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!