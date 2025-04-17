Hastane bahçesinde vahşet! Aracın içinde eşini boğdu! Kadının cesedi bagajdan çıktı!
Erzurum'da, resmi nikahları olan ve düğün hazırlığı yapan 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, aracın içinde tartıştıkları sırada 24 yaşındaki eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı boğarak öldürdü. Genç kadının cansız bedeni aracın bagajından çıktı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde, araç içerisinde Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında tartışma çıktı.
ARACIN İÇİNDE EŞİNİ BOĞDU
AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman, eşini boğarak öldürdü ve cesedini aracın bagajına sakladı.
CANINA KIYMAK İSTEDİ
Araçtaki kesici aletle intihar girişiminde bulunduktan sonra aracıyla hastane bahçesinden hareket eden Ali Osman, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda durdu.
EŞİNİN CESEDİ BAGAJDAN ÇIKTI
Burada polis ekiplerince gece saatlerinde araçta hareketsiz bulunan Ali Osman, hastaneye kaldırıldı. Aracın bagajında bulunan kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
DÜĞÜN YAPMAYA HAZIRLANIYORLARDI
Ali Osman Buzlak, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftin resmi nikahlı oldukları ve düğün hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.