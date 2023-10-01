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        Erzurumspor FK - Boluspor: 1 - 0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:55
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        Erzurumspor FK - Boluspor: 1 - 0
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        STAT:KazımKarabekir

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Oğuz Kaan Çalışır, Sabri Öğe

        ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Süleyman Koç (Dk. 76 Ufuk), Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Celal, Batuhan, Sefa (Dk. 69 Alcan), Estrela, Rosheuvel (Dk. 89 Özgür), Eren Tozlu (Dk.90 Yakup)

        BOLUSPOR: Çağlar - Oğuz (Dk. 69 Kubilay), Bettaieb (Dk. 69 Berk), Safa (Dk.78 Bevic Selad), Camara (Dk. 84 Furkan), Oulare, Onur, Landel, Hakan, Kayamba (Dk. 78 Şeref), Ercan

        GOL: Dk. 56 Eren Tozlu (Erzurumspor)

        SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Batuhan, Göktuğ (Erzurumspor) - Naby Oulare, Furkan (Boluspor)

        Birinci Lig'in 7'nci haftasında Erzurumspor FK sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle özel olarak üretilen kırmızı-beyaz formayla sahaya çıktı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 56'ncı dakikada Eren Tozlu kaydetti.

        10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Tozlu, pasını müsait durumdaki Batuhan'a verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Çağlar, topu son anda kornere tokatladı.

        43'üncü dakikada Erzumspor'da kullanılan kornerin ardından Boluspor kalecisi Çağlar topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Rosheuvel'in sert şutunda top savunmadan dönüp, Eren Tozlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Çağlar topu yeniden kornere çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        56'ncı dakikada Erzurumspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Sefa ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Eren Tozlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        75'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Camara'nın sert şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erzurumspor sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Erzurum / Merkez - Turgay İPEK

        2023-10-01 15:52:07

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