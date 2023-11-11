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        Erzurumlu dönerci, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı (4)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:48
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        Erzurumlu dönerci, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı (4)
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        TUTUKLANDI

        'Atatürkaleyhineişlenen suçlar kanununa muhalefet'ten adliyeye sevk edilen Mustafa Atmaca, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Erzurum / Merkez - Oktay POLAT

        2023-11-11 17:43:36

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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