Türk dünyası kadınlarının sesini duyuruyor

KAZAKİSTAN'dan 2014 yılında Türkiye'ye gelerek Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dr. Zhuldyz Sakhi, kurucusu olduğu Türk Dünyası Kadın Araştırmaları dergisiyle kadınların sesini duyuruyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 3'üncü Uluslararası Türk ve Dünya Kadın Araştırmaları Kongresi'ne katılan Dr. Sakhi, “Türk dünyası kadınlarının sesini duyurmak ve onları birleştirmek için yola çıktık" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bursu ile 2014 yılında Kazakistan'dan Türkiye'ye gelen Dr. Zhuldyz Sakhi, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde doktora yaptı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Sakhi, Türk dünyası kadınlarını bir araya getirmek ve onların sesini duyurmak için Aralık 2022'de Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi'ni kurdu. Derginin editörlüğünü de yapan Sakhi, Türk dünyası ortak amacına yönelik çalışmalar yapan akademisyenlerin de desteğiyle, ilk olarak 2022 yılında Kazakistan'da Uluslararası Türk ve Dünya Kadın Araştırmaları Kongresini düzenledi. Kongrenin ikincisi 2023 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, üçüncü kongre ise Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'de yapıldı. 15 farklı ülkeden 87 bilimsel çalışmanın sunulduğu kongrede, Türk ve dünya kadın hayatının her alanını kapsayan çalışmalara yer verildi. Kadının tarihsel süreç içindeki konumu, aile içindeki yeri, hukuki kazanımları, bilim, sanat, siyaset, sosyokültürel ve ekonomik alanlardaki durumu, kadına yönelik şiddet, kadının eğitimi, kadın sağlığı, çocuk gelişimi ve eğitiminde kadının rolü, medyada kadın gibi konular masaya yatırıldı.

ARAŞTIRMALAR KİTAPLAŞTIRILACAK Türk dünyasındaki kadınların sesini duyurmak amacıyla akademisyenlerle yola çıktığını belirten Dr. Zhuldyz Sakhi, “Kazakistan'dan Türkiye'ye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bursuyla geldiğimde, burada tanıştığım kadınların hikayeleri ve deneyimleri beni derinden etkiledi. Bu süreçte, Türk dünyası olarak birbirimizi ne kadar az tanıdığımızı fark ettim. Her bir kadın, kendi kültüründen bir parça taşırken, aslında ortak bir mirasın temsilcisi olarak bir araya geliyordu. Türkiye'de geçirdiğim süre zarfında, edindiğim bilgi ve deneyimlerin karşılığında Türk dünyası kadınlarını bir araya getirme misyonuyla yola çıkmaya karar verdim. Bu amacım doğrultusunda, benimle birlikte çalışan değerli akademisyenlerin desteğiyle ilk adım olarak bir dergi oluşturduk. Bu dergi, sadece bir yayın olmanın ötesinde, Türk kadınlarının sesini duyurabilecekleri, fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform haline geldi. Dergimizin ardından, bu birlikteliği daha da güçlendirmek amacıyla çeşitli kongreler düzenlemeye başladık. Bu kongreler, Türk dünyası kadınlarının bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarını, fikir alışverişinde bulunmalarını ve ortak projeler geliştirmelerini sağladı. Böylece, Türk kadınlarının gücünü ve potansiyelini daha geniş bir kitleye ulaştırma fırsatını elde ettik. Bu yolculuk, sadece bir akademik çaba değil, aynı zamanda kültürel bir dayanışmanın, güçlü bir kardeşliğin ve ortak bir geleceğin inşasına yönelik bir adım olarak da değerlendirilmelidir. Türk dünyasının zengin kültürel mirası içinde kadınların vazgeçilmez rolünü ön plana çıkararak, bu alanda daha fazla farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Kazakistan'da düzenlediğimiz ilk kongrede 60, Azerbaycan Bakü'deki ikinci kongrede 75 olan bilimsel çalışma sayısı, üçüncü kongremizde 87'ye yükseldi. Türk ve dünya kadın hayatının her alanını bizim ilgi alanımıza giriyor. Yılda bir kez düzenlediğimiz kongrelerde akademisyenlerimizin sunduğu birbirinden değerli çalışmaları bir araya toplayıp kitaplaştırmak istiyoruz" diye konuştu.