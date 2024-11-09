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        Van depreminde hayatını kaybeden DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, kabri başında anıldı

        VAN'da 13 yıl önce meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:46
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        Van depreminde hayatını kaybeden DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, kabri başında anıldı
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        VAN'da 13 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz (52), Erzurum'da mezarı başında dualarla anıldı.

        Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir (26) ile Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamını yitiren DHA Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz için asri mezarlıkta anma programı düzenlendi. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, protokol üyeleri ile meslektaşları katıldı.

        Okunan Kur'an-ı Kerim ile duaların ardından protokol üyeleri ve gazeteciler, Yılmaz'ın mezarına gül bıraktı. Afetlerin çok acı sonuçlar doğurduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, "2011 Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaymakamken deprem nedeniyle Van'a Vali Yardımcısı olarak görevlendirildim. 5,5 ay orada görev yaptım. Çok acı bir tablo vardı. Sebahattin kardeşimiz de görev yaparken rahmetli oldu" diye konuştu.

        Duaların ardından Yılmaz'ın mezarına çiçek konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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