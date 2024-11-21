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        Rus sevgilinin ölümünde beraat kararı verilen sanık yeniden yargılanacak

        ERZURUM'da, Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh'in (29), Rusya vatandaşı sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (33) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada yerel mahkemenin delil yetersizliğinden beraat verdiği karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:50
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        Rus sevgilinin ölümünde beraat kararı verilen sanık yeniden yargılanacak
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        ERZURUM'da, Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh'in (29), Rusya vatandaşı sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (33) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada yerel mahkemenin delil yetersizliğinden beraat verdiği karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Arnabeh, Ocak 2025’te yeniden hakim karşısına çıkacak.

        Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. Emelianova ve Arnabeh arkadaş olup, sık sık görüşmeye başladı. 20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmandaki dairede iki sevgili arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Mohammad Nizar Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.

        Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle tutuklu yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, karar duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Arnabeh'in delil yetersizliğinden beraati ve tahliyesine karar verdi.

        İSTİNAFA TAŞIDI

        Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı Begüm Osma kararı istinafa taşıdı. Osma'nın müracaatını kabul eden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını esastan bozdu. Mahkeme kararında, "Sanığın çelişkili beyanlarda bulunması, duruşmada alınan yeminli tutanak mümzil beyanları ile doğrulanan tutanak içeriği, ölenin vücudunda oluşan yaranın yeri, derinliği ve niteliği olayın meydana geldiği eve ilişkin yalnızca ölende ve sanıkta anahtarın bulunması, yapılan olay yeri incelemesine göre evin giriş kapısında herhangi bir zorlama izi bulunmaması hususları bir arada değerlendirildiğinde sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi karşısında istinaf başvurusu yerinde olduğundan hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

        Mohammad Nizar Arnabeh Ocak 2025’te yeniden hakim karşısına çıkacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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