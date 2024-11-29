Sanatçı kardeşlerden ortak sergi

ASANSÖR teknikeri, emekli yüksek ziraat mühendisi ve teknik ressam olan 3 kardeş, Erzurum'da ortak sergi açtı. İstanbul ve Bursa'da yaptıkları eserlerini Erzurum'da yaşayan kardeşlerinin sanat atölyesine getiren kardeşlerin 'Üç el, üç marifet, kağıt, fırça, maket' sergisi sanatseverlerden ilgi gördü.

Erzurumlu maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu (71), kardeşleri ressam İbrahim (65) ve kağıt kesme sanatçısı İsmail Hattatoğlu (68) ile birlikte sergi açtı. Merkez Yakutiye ilçesi Batpazarı semtindeki Doğan Hattatoğlu Atölyesi'ndeki sergide 3 kardeş yaptıkları maket, resim ve kağıt kesme eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. 'Üç el, üç marifet, kağıt, fırça, maket' sergisini gezmeye gelen davetlilere eserlerini anlatan kardeşler, ilk kez ortak sergide buluştuklarını söyledi.

İstanbul'da asansör teknikerliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak resim yapmaya başlayan İsmail Hattatoğlu, yağlıboya tablolarıyla sergiye katıldığını söyledi. Emeklilik sonrası özellikle Erzurum ve tarihi binaları anlatan çok sayıda tablo yaptığını ifade eden İsmail Hattatoğlu, "3 kardeş birlikte sergi açalım dedik. Davetlilerin ilgisi çok güzel" dedi. DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yaparken düzenlenen afiş yarışmasında Türkiye birincisi olduğunu anlatan İbrahim Hattatoğlu, 2008 yılında alüminyum folyo çalışmaları yapmaya başladığını söyledi. 3 boyutlu resimlerin ardından Osmanlının geleneksel sanatlarından kağıt kesmeyle uğraştığını kaydeden İsmail Hattatoğlu, Bursa'da yaptığı eserlerle kardeşlerinin sergisine katıldığını bildirdi.