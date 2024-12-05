Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Eş katili 71 yaşındaki sanık: Ölmediğini düşündüm, ikinci kez ateş ettim

        ERZURUM'da 3 çocuğunun annesi Hangül Ciğerli'yi (73) uyuduğu sırada tabancayla başına 2 el ateş ederek öldüren Halil Ciğerli (71), ilk duruşmada, "İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eş katili 71 yaşındaki sanık: Ölmediğini düşündüm, ikinci kez ateş ettim
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da 3 çocuğunun annesi Hangül Ciğerli'yi (73) uyuduğu sırada tabancayla başına 2 el ateş ederek öldüren Halil Ciğerli (71), ilk duruşmada, "İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm. Bu sebeple ikinci kez ateş ettim" dedi.

        Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 24 Mayıs günü Halil Ciğerli, 2 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Hangül Ciğerli'yi uyuduğu sırada başına tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü. Bir süre sonra elinde silahı ile sokağa çıkan Ciğerli, polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen polis ekipleri, Ciğerli'yi gözaltına aldı. Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Halil Ciğerli hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Ciğerli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bir süreden beri eşiyle arasında geçimsizlik olduğunu anlatan Ciğerli, "Eşimle uzun zamandır aramızda geçimsizlik vardı. Olay günü oğlumun evden ayrılmasından sonra daha önceden temin ettiğim tabanca ile eşim uyuduğu sırada başına 2 el ateş ettim. İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm. Bu sebeple ikinci kez ateş ettim" dedi.

        SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

        Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada sanık ile ilgili mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Halil Ciğerli'nin 'Eşe karşı, kadına karşı tasarlayarak ve kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma, sanık avukatının ek süre talebi sonrası ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor

        Benzer Haberler

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum'da kasım ayında 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da kasım ayında 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da farklı suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da farklı suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı
        Nahçıvan'da kaynar su dolu kazana düşüp yanan çocuk Erzurum'da tedavi edili...
        Nahçıvan'da kaynar su dolu kazana düşüp yanan çocuk Erzurum'da tedavi edili...
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Erzurum'da jandarma kazaları önlemek için geçen ay 33 bin araç denetledi
        Erzurum'da jandarma kazaları önlemek için geçen ay 33 bin araç denetledi