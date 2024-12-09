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        Erzurum'da sis etkili oldu

        ERZURUM'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu, kent merkezinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:15
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        Erzurum'da sis etkili oldu
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        ERZURUM'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu, kent merkezinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Erzurum'da geçen hafta sıfırın altında 20'leri geçen soğukların ardından havanın ani ısınması sebebiyle sis oluştu. Hava sıcaklığının mevsim normallerine indiği kentte, sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis yaşandı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle ulaşımda sürücüler kontrollü olarak seyretti. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, sis ve pusun gün boyu devam edeceğini bildirdi.

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